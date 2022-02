Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Signal favorable pour l’arrivée de Paul Pogba !

Publié le 9 février 2022 à 18h45 par La rédaction

Ralf Rangnick s’est exprimé en conférence de presse autour du cas Pogba, libre en juin et dont on sait qu’il est pisté par le PSG. Décryptage.

A l’occasion d’une conférence de presse, Ralf Rangnick, le coach de MU, est revenu sur la situation et l’avenir de Paul Pogba, en fin de contrat en juin prochain : « Pogba et les joueurs en fin de contrat ? Je ne sais pas. Il est bien trop tôt pour en parler. C'est aussi une question de savoir ce que veulent les joueurs et comment le club voit les choses, mais ce ne sont pas des sujets ou des questions intéressantes pour nous en ce moment. Pour nous, il s'agit maintenant de tirer le meilleur parti de la saison et c'est dans l'intérêt du club, des supporters, de notre équipe d'entraîneurs actuelle mais aussi des joueurs. Même s'ils veulent partir à la fin de la saison, ils ont la possibilité d'obtenir une nouvelle offre de n'importe quel autre club, y compris Manchester United, et cette offre est beaucoup plus importante et beaucoup plus élevée s'ils réussissent, s'ils jouent bien et si nous avons du succès ».

Rangnick ne voit pas Pogba prolonger