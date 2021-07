Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos a fixé ses conditions à Leonardo pour son arrivée à Paris !

Publié le 1 juillet 2021 à 17h45 par B.C.

Alors que Sergio Ramos souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain, l’ancien défenseur du Real Madrid aurait fixé ses conditions à Leonardo pour s’engager en faveur du club de la capitale.

Faute d’accord avec le Real Madrid, Sergio Ramos a officiellement quitté le club merengue ce jeudi. À 35 ans, le défenseur espagnol reste ambitieux et souhaite rebondir dans une écurie compétitive. Alors que Chelsea et Manchester City seraient notamment sur ses traces, Sergio Ramos aurait fait du PSG sa grande priorité pour la suite de sa carrière. D’après les informations du Parisien , René Ramos, frère et agent de l’international espagnol, se trouverait actuellement dans la capitale française pour négocier avec la direction du PSG. Pour autant, ce dossier serait encore loin d’être bouclé.

Contrat, salaire… Sergio Ramos a tranché