Foot - Mercato - Barceloe

Mercato - Barcelone : Le PSG et le Barça refroidis par les exigences colossales d'Agüero !

Publié le 15 avril 2021 à 0h30 par A.D.

Sur le départ à Manchester City, Sergio Agüero figurerait sur les tablettes du PSG, du FC Barcelone, de la Juventus et de plusieurs écuries de Premier League. Alors qu'il sera libre de tout contrat le 30 juin, El Kun voudrait profiter de l'occasion pour signer un dernier gros contrat en Europe. Dans cette optique, il ne réclamerait pas moins de 12M€ annuels à ses prétendants.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero a d'ores et déjà annoncé son départ de Manchester City. Certain de changer de club à l'issue de la saison, El Kun aurait de nombreuses pistes en Europe pour son avenir. En effet, le buteur de 32 ans pourrait poser ses valises au PSG, au FC Barcelone, à la Juventus ou rester en Premier League, du côté de Chelsea ou encore de Manchester United. Et alors que son futur club n'aura pas d'indemnités de transfert à payer pour s'attacher ses services, Sergio Agüero compterait s'en servir à bon escient.

Sergio Agüero réclamerait 12M€ annuel, mais...