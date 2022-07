Foot - Mercato - PSG

Mercato : Viré par le PSG, Mauricio Pochettino a déjà tranché pour son avenir

Publié le 6 juillet 2022 à 8h15 par Thomas Bourseau

Remplacé par Christophe Galtier au PSG, Mauricio Pochettino est une nouvelle fois sans club après son licenciement de Tottenham en novembre 2019. Et une fois encore, les pistes ne sont pas légion pour l’Argentin qui aurait adopté une ligne de conduite claire pour son prochain challenge.

Mauricio Pochettino n’est officiellement plus l’entraîneur du PSG depuis ce mardi 5 juillet, date de la nomination de Christophe Galtier à son poste pour les deux prochaines saisons. C’est en effet ce que le PSG a communiqué ce mardi, tournant par la même occasion une page de dix-huit mois avec l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et fermant définitivement un chapitre sportif après le licenciement de Leonardo il y a désormais plus d’un mois.

Ayant eu une jolie cote sur le marché, Pochettino n’a plus de porte de sortie

Au cours de son passage au PSG, le nom de Mauricio Pochettino a été lié à divers clubs et particulièrement en 2021. Le coach argentin a été pressenti pour prendre la succession de Zinedine Zidane au Real Madrid, de Ryan Mason à Tottenham et à l’automne dernier, d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Finalement, Pochettino était resté fidèle au PSG qui a éventuellement fait le choix de se séparer de l’Argentin.

Pochettino ne jurerait que par un retour en Premier League