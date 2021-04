Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opération se monte pour l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 avril 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En cas de départ de Neymar ou de Kylian Mbappé cet été, Leonardo penserait à recruter Cristiano Ronaldo. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait voir son plan être anéanti par Manchester United. En effet, Chevrolet, sponsor officiel des Red Devils, voudrait à tout prix rapatrier CR7 en terres mancuniennes. Une idée qui plairait beaucoup à Cristiano Ronaldo.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus dès cet été. Alors que les Bianconeri sont passés totalement à côté de leur saison 2020-2021, CR7 se poserait des questions sur son avenir et étudierait de plus en plus la possibilité de partir à un an de la fin de son bail. De son côté, la Juve ne serait pas contre cette éventualité. En difficulté sur le plan financier, les Bianconeri seraient ouverts à l'idée de renflouer leur caisse grâce au transfert de Cristiano Ronaldo. De cette manière, ils pourraient d'ailleurs éviter un départ de gratuit de leur emblématique numéro 7, car une prolongation ne serait pas vraiment d'actualité. Conscients de la situation de Cristiano Ronaldo, Leonardo et le PSG seraient en embuscade, prêts à en profiter pour accueillir le quintuple Ballon d'Or les bras ouverts cet été.

Le PSG à l'affût ?

Selon les informations de Diario Gol , Leonardo songerait à recruter Cristiano Ronaldo en cas de départ de Kylian Mbappé ou de Neymar. En fin de contrat le 30 juin 2022, l'une des deux vedettes du PSG pourrait partir dès cet été. Comme pour CR7, le club parisien pourrait se résoudre à vendre Kylian Mbappé ou Neymar pour ne pas les voir partir gratuitement à l'issue de leur bail, et ce, s'ils ne prolongent pas très rapidement. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'a pas à s'inquiéter pour Neymar pour le moment, mais la situation de Kylian Mbappé est encore floue. D'une part, la star brésilienne est partie pour renouveler jusqu'au 30 juin 2026 (avec une saison supplémentaire en option). D'autre part, le champion du monde français ralentit les négociations car il veut rester maitre de son destin et est réticent à l'idée de signer un contrat longue durée sans clause pour « faciliter son départ ».

Priorité à Manchester United !