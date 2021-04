Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision prise dans les prochaines semaines pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 15 avril 2021 à 22h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus à la fin de la saison.

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Cristiano Ronaldo est des plus flous. Le Portugais réalise d’excellentes choses en Italie, mais l’énième échec de la Juventus en Ligue des Champions pourrait le convaincre de partir. La presse espagnole assure qu’il rêverait de retrouver le Real Madrid, tandis qu'en Angleterre on penche plutôt pour Manchester United. Mais le Paris Saint-Germain pourrait tirer son épingle du jeu ! Leonardo souhaiterait frapper un gros coup et si Lionel Messi se rapproche d’une prolongation au FC Barcelone, il pourrait se tourner vers Cristiano Ronaldo.

Ronaldo et Agnelli vont se rencontrer début mai