Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse annonce sur le retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 6 avril 2021 à 11h00 par T.M.

Candidat à la succession de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid, Enrique Riquelme s’est prononcé sur le possible retour de Cristiano Ronaldo.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait toutefois ne pas s’éterniser dans le Piémont. En effet, suite au nouvel échec de la Vieille Dame en Ligue des Champions, le Portugais se serait mis en quête d’un nouveau club afin d’assouvir son envie de gagner des trophées. Et cette recherche l’aurait visiblement mené à envisager un retour au Real Madrid. Entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo a tout gagné sous la tunique merengue. Le quintuple Ballon d’Or souhaiterait désormais raviver la flamme et il pourrait bien trouver un allié au Real Madrid pour cela.

Le retour de CR7 se prépare ?