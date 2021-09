Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Robert Lewandowski est interpellé pour son avenir !

Publié le 22 septembre 2021 à 7h15 par A.D.

En cas de départ de Kylian Mbappé en 2022, le PSG songe à recruter Robert Lewandowski. Toutefois, le Bayern n'est pas du tout décidé à laisser filer son numéro 9. Alors que Robert Lewandowski a reçu le Soulier d'Or ce mardi, Herbert Hainer lui a fait passer un message fort pour son avenir.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a prévu tous les scénarios pour Kylian Mbappé. Si sa grande priorité est de conserver et de prolonger son numéro 7, le directeur sportif du PSG est bien conscient qu'il pourrait partir librement et gratuitement le 1er juillet, même s'il ne veut pas y croire. Dans cette optique, Leonardo a déjà identifié l'identité de son potentiel héritier. En effet, selon nos informations du 25 aout, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité pour l'éventuelle succession de Kylian Mbappé. Et en cas d'échec sur ce dossier, Leonardo compte se tourner vers Robert Lewandowski. Toutefois, le Bayern ne l'entend pas de cette oreille.

«C'est génial que tu sois avec nous, continuons à écrire l'histoire ensemble»