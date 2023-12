Mercato - PSG : Riolo confirme la catastrophe, «c'est fini»

Axel Cornic

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato, Renato Sanches vit un véritable calvaire à l’AS Roma, où son expérience pourrait bien tourner court. Car José Mourinho en aurait assez de ses blessures à répétition et selon la presse italienne, il aurait l’intention de casser le prêt du milieu de terrain pour le renvoyer au Paris Saint-Germain seulement quelques mois après son arrivée.

Recruté sous les indications de Luis Campos lors de l’été 2022, Renato Sanches n’a jamais réussi à s’affirmer au PSG. La faute à d’innombrables blessures qui avaient déjà miné son parcours au Bayern Munich et qui ne l’ont toujours pas lâché.

Ce n’est toujours pas ça pour Renato Sanches

Car du côté de l’AS Roma, où il est prêté depuis le début de la saison, Renato Sanches continue de rater des matchs. Et pas qu’un peu, puisqu’il n’a disputé que neuf rencontres toutes compétitions confondues avec les Giallorossi et jamais aucune en son intégralité. Une situation qui commencerait à sérieusement agacer José Mourinho...

La Roma veut le renvoyer au PSG

La presse italienne assure en effet depuis quelques jours que le Special One ne voudrait plus entendre parler de Renato Sanches. Son intention serait désormais de casser son prêt et le renvoyer au PSG dès le mois de janvier, empêchant ainsi l’AS Roma de verser entre 11 et 15M€ d’option d’achat.

