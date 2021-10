Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunion au sommet pour cette piste offensive de Leonardo !

Publié le 28 octobre 2021 à 20h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, qui scruterait le marché dans l’optique de dénicher un attaquant pour succéder à Kylian Mbappé, Karim Adeyemi semble faire tourner la tête à tous les grands noms du football européen. Et des rencontres entre son agent et les équipes en question auraient déjà débuté.

Et si Karim Adeyemi suivait les traces d’Erling Braut Haaland ? Ayant explosé au RB Salzbourg avant de signer au Borussia Dortmund où il a prouvé être l’un des attaquants les plus attractifs du marché, Haaland pourrait être imité par Adeyemi. Le jeune international allemand de 19 ans qui évolue lui aussi au poste d’attaquant et à Salzbourg serait l’objet de discussions entre l’agent d’Adeyemi et le directeur du football du BvB , à savoir Sebastian Kehl. C’est du moins l’information divulguée par Sport BILD ces dernières heures alors que le PSG garderait également un oeil sur l’évolution de la situation de Karim Adeyemi. En effet, le club de la capitale préparerait en coulisse la succession de Kylian Mbappé qui n’est contractuellement lié au Paris Saint-Germain que jusqu’en juin 2022. Et pour Adeyemi, le PSG se heurterait à une énorme concurrence.

Après le BvB, le clan Adeyemi aurait rencontré l’Inter avant de discuter avec le Bayern !