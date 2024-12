Mercato - PSG : Rendez-vous pour un buteur XXL, la révélation choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le cas Luis Enrique fait couler beaucoup d’encre au PSG puisque l’entraîneur espagnol semble loin de faire l’unanimité en interne. Preuve en est : Luis Campos aurait organisé des rendez-vous pour recruter le redoutable Viktor Gyökeres au PSG, mais Enrique aurait tout fait capoter en désaccord avec le conseiller sportif. Explications.

Y a-t-il un malaise Luis Enrique au PSG ? Selon les dernières tendances, plusieurs joueurs de l’effectif commencent à être agacés des méthodes de l’entraîneur espagnol, et il se pourrait même que la direction du PSG subisse également certains choix radicaux de sa part si l’on en croit les révélations de Foot Mercato.

Le transfert de Gyökeres plombé par Enrique ?

FM annonce notamment que Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, s’active pour recruter le serial buteur suédois Viktor Gyökeres et aurait même booké des rendez-vous pour son transfert. Mais la piste aurait été balayée d’un revers de main par Luis Enrique, qui aurait saboté tout le travail de Campos en lui indiquant très clairement qu’il n’accorderait qu’un faible temps de jeu à Gyökeres au PSG.

Le PSG compte sur lui

Malgré ces tensions, Nasser Al-Khelaïfi a récemment réaffirmé son entière confiance envers Luis Enrique avec qui il souhaite continuer au PSG : « Nous avons une stratégie à court, moyen et long terme et je crois pleinement en l'entraîneur, aux joueurs, à toute notre équipe (…) J'ai une confiance absolue dans le projet, l'entraîneur, le conseiller sportif et notre équipe, et nous continuerons à évoluer », a indiqué le président du PSG.