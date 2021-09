Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Remplacer Nasser Al-Khelaïfi ? La réponse... de Cyril Hanouna !

Publié le 23 septembre 2021 à 20h45 par D.M.

Sur le plateau de TPMP ce jeudi soir, Cyril Hanouna s'est exprimé sur la possibilité de prendre, un jour, la présidence du PSG en lieu et place de Nasser Al-Khelaïfi.

En 2011, le PSG entrait dans une nouvelle ère. Le club parisien, racheté par QSI, passait sous pavillon qatari. Et pour permettre à la formation de grandir, les autorités avaient décidé de donner les clés à Nasser Al-Khelaïfi. Agé de 47 ans, l’homme est, depuis, devenu un acteur majeur du championnat français, mais a aussi pris une place importante sur la scène européenne, devenant notamment président de l'Association européenne des clubs.

« J’aime beaucoup le président Nasser, mais… »