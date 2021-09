Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour ce joueur de Pep Guardiola !

Publié le 23 septembre 2021 à 20h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait encore renforcer son attaque, le club catalan se pencherait bien sur la situation de Raheem Sterling.

Si le FC Barcelone a enregistré les arrivées de Memphis Depay, Sergio Agüero et Luuk de Jong cet été dans son secteur offensif, cela ne suffit pas à rassasier le club catalan après les départs de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann. En effet, le Barça aimerait recruter une autre grande star pour renforcer sa ligne d’attaque dans les prochains mois. Et si le nom d’Erling Haaland revient fréquemment dans cette optique, celui de Raheem Sterling serait aussi étudié.

Le Barça lorgne Raheem Sterling

C’est ce qu’indique Fabrizio Romano ce jeudi sur sa chaine Twitch. Le journaliste italien confirme effectivement que le Barça surveille l’attaquant de Manchester City depuis plusieurs mois et que cet intérêt existe toujours à l’heure actuelle. Reste maintenant à savoir si cela conduira le FC Barcelone à agir de manière concrète dans le dossier au cours des prochaines semaines.