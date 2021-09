Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un énorme retour de Daniel Alves ? La réponse !

Publié le 23 septembre 2021 à 17h45 par A.M.

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail avec Sao Paulo, Daniel Alves n'est toutefois pas en contact avec le FC Barcelone pour ce qui serait un retour cinq ans après son départ.

Passé par le FC Barcelone entre 2008 et 2016, Daniel Alves a laissé une trace indélébile en Catalogne. A tel point que le Barça n'a jamais réussi à trouver son successeur. Après le club blaugrana , l'international brésilien a évolué pour la Juventus, le PSG et Sao Paulo. Mais alors qu'il a fait le forcing pour disputer les JO cet été, ses relations avec la direction du club brésilien se sont détériorées. Au point d'engendrer une résiliation de son bail. Daniel Alves est donc libre de tout contrat.

Aucun contact entre Alves et le Barça