Mercato - PSG : L’ancien agent de Verratti fracasse Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 20 août 2021 à 23h10 par H.G.

Alors qu’il n’avait pas réussi à boucler le transfert de Marco Verratti au FC Barcelone en 2017, Donato di Campli a violemment critiqué Nasser Al-Khelaïfi quatre ans plus tard.

Si Marco Verratti est l’un des chouchous du public du Parce des Princes, il fut un temps où sa cote de popularité s’est effritée. Cela a eu lieu à l’été 2017, lorsque l’international italien souhaitait quitter le PSG pour rejoindre le FC Barcelone. Seulement voilà, retenu par Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien joueur de Pescara est finalement resté dans la capitale française et s’est ensuite séparé de son agent Donato di Campli au profit de Mino Raiola. Et le moins que l’on puisse dire est que l’ancien représentant a peu apprécié l’attitude du président du PSG lors de ce feuilleton Marco Verratti il y a quatre ans vu la teneur du discours qu’il a tenu ce vendredi dans un entretien accordé à AS .

« C'était scandaleux »