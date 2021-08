Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une occasion à saisir avec cet international français !

Publié le 20 août 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Tanguy Ndombele, le club catalan aurait clairement une opportunité à saisir pour le recruter.

Si la priorité du FC Barcelone cet été est de vendre pour engranger des liquidités et réduire sa masse salariale, le club catalan reste néanmoins à la recherche de renforts. Et l’un des postes ciblés est l’entrejeu de l’effectif barcelonais, là où Georginio Wijnaldum était attendu avant de finalement rejoindre le PSG au terme de son contrat avec Liverpool. Et c’est dans cette optique que Tanguy Ndombele voit son nom être lié au FC Barcelone dernièrement. Et visiblement, tout indique que les Blaugrana ont une occasion à saisir dans ce dossier…

Tottenham cherche une solution pour Tanguy Ndombele