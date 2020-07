Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rejoindre le PSG était inconcevable pour Pjanic !

Publié le 9 juillet 2020 à 6h45 par T.M.

Annoncé dans le viseur du PSG ou encore de Chelsea, Miralem Pjanic a finalement opté pour le FC Barcelone. Et pour le futur ex-joueur de la Juventus, il n’y avait que le club catalan qui comptait.

A la recherche de renforts pour le milieu de terrain du PSG, Leonardo regarde du côté de la Serie A. Si les pistes actuelles se nomment Sergej Milinkovic-Savic et Ismaël Bennacer, ces dernières semaines, il a aussi été question d’un intérêt pour Miralem Pjanic. A 30 ans, le joueur de la Juventus était d’ailleurs très courtisé puisque Chelsea et le FC Barcelone étaient intéressés. Mais ce sont finalement les Blaugrana qui ont raflé la mise en trouvant un accord avec La Vieille Dame, impliquant notamment un échange avec Arthur Melo. La saison prochaine, Pjanic prendra donc la direction du Barça, et pour lui, il était d’ailleurs inconcevable d’aller au PSG ou à Chelsea.

La Juventus avait une offre du PSG !