Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse du Barça à l’arrivée polémique de Pjanic

Publié le 8 juillet 2020 à 5h45 par T.M.

Il y a quelques jours, le FC Barcelone et la Juventus se sont mis d’accord pour l’échange entre Miralem Pjanic et Arthur Melo. Face aux différentes polémiques concernant cette opération, Josep Maria Bartomeu a souhaité mettre les choses au point.

Au terme d’un long feuilleton, Arthur Melo est finalement revenu sur sa décision. Bien décidé à continuer au FC Barcelone, le Brésilien a cédé, acceptant de rejoindre la Juventus. La saison prochaine, le milieu de terrain va donc filer dans le Piémont, tandis que Miralem Pjanic va lui faire le chemin inverse. Une opération XXL qui interpelle puisque beaucoup estiment que le Barça a réalisé cet échange, notamment pour des raisons économiques, après avoir gonflé la valeur des joueurs. De quoi faire réagir Josep Maria Bartomeu. Et pour RAC1 , le président du Barça a été très clair concernant cet échange Pjanic-Arthur.

« Cela fait longtemps que nous voulions recruter Pjanic »