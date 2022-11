Mercato - PSG : Recruté par Campos, il révèle ses craintes sur son transfert

La rédaction

Arrivé au PSG en toute fin de mercato estival, Carlos Soler a eu du mal à s’intégrer dans le onze de Christophe Galtier. Pour l'Espagnol, ce transfert en provenance de Valence a alors été un gros risque à quelques mois de la Coupe du monde. Alors que Soler a finalement été appelé par Luis Enrique avec la Roja, il s’est exprimé sur les craintes à propos de son départ au PSG.

En toute fin de mercato estival, Carlos Soler est arrivé au PSG en provenance de Valence. Un gros pari pour l'international espagnol puisque sa place au Qatar avec la Roja était en jeu. Finalement, ce transfert n'a eu aucune conséquence pour Soler qui est bel et bien avec la sélection de Luis Enrique à la Coupe du monde. Malgré tout, l'ancien du club Che a eu peur de ne pas être présent...

« Ce sont des choses qui me sont passées par la tête »

Interrogé par L'Equipe concernant une possible absence à la Coupe du Monde suite à son départ de Valence, Carlos Soler ne cache pas avoir eu peur de cela. Le joueur du PSG a expliqué : « Sincèrement, ce sont des choses qui me sont passées par la tête. Mais j'ai toujours pensé que j'avais le niveau pour jouer au PSG. Cela n'a pas été simple au début, parce que je suis arrivé le dernier jour du mercato, avec un nouvel entraîneur qui avait travaillé pendant la préparation, et il a logiquement voulu aligner ceux qui étaient davantage habitués à son style et à son système. »

« Il fallait aussi que je m'adapte à un nouvel environnement »