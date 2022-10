Foot - Mercato - PSG

PSG : Recruté cet été, il s'emballe totalement pour ses débuts

Publié le 1 octobre 2022 à 18h30 par Hugo Chirossel

Arrivé cet été au PSG contre 25M€, Fabian Ruiz s’était révélé au Betis Séville, avant d’arriver à Naples sous les ordres de Carlo Ancelotti. Il a rendu un bel hommage à l’entraîneur italien, le remerciant pour sa confiance. Il est également revenu sur ses débuts au PSG et son plaisir d'évoluer au Parc des Princes, avec qui il a pu faire ses premiers pas contre Brest le 10 septembre dernier.

Parmi les nombreuses recrues du Paris Saint-Germain cet été, il y a notamment Fabian Ruiz. L’international espagnol âgé de 26 ans a été recruté contre 25M€, après quatre saisons passées à Naples. Là-bas, il a pu évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti, avant que ce dernier ne soit remercié en décembre 2019.

« Je suis reconnaissant de la confiance qu'il m'a donnée »

Fabian Ruiz garde d’ailleurs un très bon souvenir de l’entraîneur italien : « J 'ai mis un post quand il a été licencié, parce qu'il a parié sur moi, qui avait 22 ans et venait du Betis. Il m'a donné confiance dans un club aussi grand que Naples et m'a fait jouer en Ligue des champions, ce qui était un rêve pour moi, donc je suis reconnaissant de la confiance qu'il m'a donnée », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Prime Vidéo , rapporte AS .

« C'était un moment unique »