Recruté cet été, il interpelle Campos pour le transfert de Soler

Publié le 3 octobre 2022 à 10h15 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé les transferts de Fabian Ruiz et de Carlos Soler. Compatriote de l'ancien capitaine de Valence, le nouveau numéro 8 parisien a avoué qu'ils étaient même amis. D'ailleurs, Fabian Ruiz a fait part de son immense bonheur d'évoluer avec Carlos Soler au PSG.

Déterminé à renforcer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos a bouclé plusieurs transferts à ce poste cet été. En effet, le conseiller football parisien a offert à la fois Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz à Christophe Galtier lors du dernier mercato. Et dans les ultimes instants de cette fenêtre de transferts, Luis Campos a également finalisé le transfert de Carlos Soler.

«Plus qu'un coéquipier, c'est un ami»

Lors d'un entretien accordé à Prime Video , Fabian Ruiz a révélé que Carlos Soler et lui étaient amis, en plus d'être compatriote et coéquipier au sein de la sélection espagnole. Ainsi, l'ancien du Napoli a confié qu'il était très heureux de voir Carlos Soler le rejoindre au PSG lors du dernier mercato estival.

«On a la chance d'être coéquipiers en plus d'être amis»