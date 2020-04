Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real, Juve, PSG... Pogba aurait tranché pour son avenir !

Publié le 4 avril 2020 à 19h45 par B.C.

Désireux de quitter Manchester United cet été, Paul Pogba aurait plus que jamais un club en tête pour la suite de sa carrière.

Paul Pogba n'a pas l'intention d'attendre la fin de son contrat pour quitter Manchester United. Une année après son départ avorté, le champion du monde 2018 devrait de nouveau faire le forcing pour convaincre son club de le libérer, mais pour aller où ? Paul Pogba est annoncé au Real Madrid et à la Juventus depuis de nombreux mois, et dernièrement, le PSG a également été cité parmi les prétendants. Et entre toutes ces écuries, Paul Pogba aurait une préférence.

Pogba viserait encore le Real Madrid