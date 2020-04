Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a été prévenu par Paul Pogba !

Publié le 3 avril 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que le PSG ferait partie des prétendants de Paul Pogba, Leonardo aurait reçu message clair du Français.

L’été dernier, bien qu’il avait affiché ses envies d’ailleurs, Paul Pogba avait finalement été retenu par Manchester United. Toutefois, cet été, l’issue pourrait bien être différente. A un de la fin de son contrat, le Français pourrait voir la porte s’ouvrir. Pour aller où ? Alors que la Juventus et le Real Madrid sont à la lutte, le PSG est aussi annoncé comme une possible destination. Alors que Pogba pourrait découvrir la Ligue 1 au Parc des Princes, cela ne l’enchanterait pas vraiment et il l’aurait fait savoir.

Leonardo recalé ?