Mercato - PSG : Raphaël Varane pourrait jouer un très mauvais tour à Leonardo !

Publié le 25 juin 2021 à 21h45 par T.M.

Alors que le nom de Raphaël Varane revient de plus en plus souvent du côté du PSG, le défenseur central du Real Madrid semblerait avoir un autre plan de carrière en tête.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane pourrait bien faire ses valises cet été. En effet, ne souhaitant pas prolongé, le Français pourrait alors être mis sur le marché par Florentino Pérez afin d’éviter un départ libre. « Nous n’avons pas reçu d’offre pour lui. S’il veut partir, il le dire, s’il veut rester, il le dira », a d’ailleurs expliqué le président madrilène à propos de Varane. L’ancien du RC Lens devrait alors ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Et si les options ne manqueraient pas, le champion du monde aurait sa préférence.

Manchester United plutôt que le PSG ?