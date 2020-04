Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel sera le prochain club d’Alphonse Areola ?

Publié le 14 avril 2020 à 5h00 par T.M.

Cet été, Alphonse Areola devrait revenir au PSG, mais pas s’y éterniser. Le Français devrait rapidement repartir. Mais pour aller où ?

Actuellement prête au Real Madrid, Alphonse Areola ne devrait pas rester en Espagne la saison prochaine. En effet, le rôle de doublure de Thibaut Courtois devrait être donné à Lunin ou Zidane, obligeant le champion du monde à revenir au PSG. Problème, la situation n’a pas changé au Parc des Princes pour lui. Parti pour ne pas être dans l’ombre de Keylor Navas, Areola ne devrait pas chambouler la hiérarchie. La solution semble alors claire : quitter définitivement le PSG cet été. La question sera alors de savoir où. Ce lundi, L’Equipe explique que le Français pourrait poser ses valises à Londres.

Une aventure en Premier League ?

C’est donc en Angleterre que l’avenir d’Alphonse Areola pourrait s’écrire. Mais du côté de Londres, les clubs sont nombreux. Avec Bernd Leno, Arsenal semble déjà bien équipé au poste de gardien. En revanche, la place pourrait bien se libérer à Chelsea pour Areola. Chez les Blues, Kepa Arrizabalaga ne fait plus l’unanimité et un nouveau gardien serait recherché par Frank Lampard. Enfin, Tottenham pourrait aussi être une possibilité. Dernièrement, en Angleterre, on expliquait que José Mourinho cherchait un concurrent à Hugo Lloris, qui pourra également assurer sa succession une fois parti.