Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel avenir pour les pépites du PSG ?

Publié le 24 décembre 2020 à 21h00 par T.M.

Chaque année, le PSG est frappé par l’exode de ses grands talents. A quoi faut-il donc s’attendre pour l’avenir des nouvelles pépites du club de la capitale ?

Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi… L’été dernier, le PSG a encore vu ses plus grands talents quitter la capitale. Alors que le milieu de terrain et le défenseur central étaient promis à un bel avenir à Paris, ils ont finalement préféré signer leur contrat pro à l’ASSE et au Bayern Munich. La liste des talents qui ont quitté le PSG s’allonge donc, mais malgré cela, les champions de France peuvent toujours s’appuyer sur certaines pépites à l’instar de Kays Ruiz, Timothée Pembélé ou encore Bandiougou Fadiga. Auront-ils eux l’occasion de réussir avec le PSG à l’instar de Presnel Kimpembe ?

La fin de l’exode des talents ?