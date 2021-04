Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand les icônes de Barcelone s’unissent pour… retenir Lionel Messi !

Publié le 30 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG tenterait sa chance avec Lionel Messi, certaines légendes du FC Barcelone ont publiquement incité le capitaine du Barça de prolonger et de raccrocher ses crampons au sein du club de sa vie.

À en croire les informations divulguées par Marcelo Bechler, le PSG serait passé à l’action ces derniers temps en formulant une offre de contrat à Lionel Messi pour les deux prochaines saisons avec une troisième année en option. Pour rappel, le capitaine du FC Barcelone, qui a déjà tenté de quitter le club l’été dernier après la déroute de Lisbonne face au Bayern Munich, n’a toujours pas prolongé son bail courant jusqu’en juin prochain. De quoi donner des idées au PSG. Cependant, le président Joan Laporta prévoirait de lui offrir un contrat de 10 ans afin de lui permettre de vivre son rêve de Major League Soccer et de préparer sa reconversion au club blaugrana selon Tv3 . Et hors de question de le voir quitter le Barça pour le PSG ou un autre club selon certaines légendes du FC Barcelone.

Iniesta, Guardiola et Xavi montent au créneau