Mercato - PSG : Leonardo peut souffler pour Marco Verratti !

Publié le 13 décembre 2020 à 18h30 par H.G. mis à jour le 13 décembre 2020 à 18h31

Alors qu’il est présent dans l’effectif du PSG depuis maintenant plus de huit ans, Marco Verratti n’est pas lassé de son aventure dans la capitale française. En effet, l’international italien a littéralement déclaré sa flamme à l’écurie parisienne ce dimanche.

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu parisien. Que ce soit les mandats de Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel, le joueur de 28 ans est toujours parvenu à se montrer indispensable dans le jeu du club de la capitale. Il y a un PSG avec Marco Verratti et un PSG sans lui, et le premier est clairement meilleur que le second. Après toutes ces années dans la Ville Lumière , le natif de Pescara est naturellement devenu l’un des chouchous du Parc des Princes et des supporters de club parisien, ces derniers lui pardonnant ses absences malheureusement trop fréquentes pour cause de pépins physiques.

« Je suis amoureux de ce club »

Plus encore, l’immense majorité des observateurs du PSG a rapidement pardonné à Marco Verratti ses envies d’ailleurs à l’été 2017. À ce moment là, quelques semaines avant que Neymar et Kylian Mbappé soient recrutés à prix d’or, le numéro 6 parisien souhaitait quitter le club de la capitale pour rejoindre le FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain est finalement parvenu à le retenir, et après s’être excusé pour cet été agité, Marco Verratti a vite regagné le coeur des supporters. Et le moins que l’on puisse dire est qu’un épisode de ce type ne risque pas de se reproduire. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot diffusé ce dimanche, l’international italien a purement et simplement déclaré sa flamme au PSG. « Impossible de me voir partir ? Oui, je suis amoureux de ce club. Faire neuf ans dans la même équipe, ça n’arrive pas à beaucoup de joueurs. Mon rêve, c’est de gagner ici à Paris. Oui de gagner la Ligue des champions, de continuer aussi de gagner des championnats parce qu’on pense que c’est toujours facile. Mais dans 10 ans, les supporters se rappelleront de ce moment historique, qu’on a gagné beaucoup de championnats », a confié Marco Verratti.

