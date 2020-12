Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante en provenance de Barcelone pour ce cadre du PSG !

Publié le 13 décembre 2020 à 18h15 par B.C.

Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone en cas de victoire de Victor Font lors des élections présidentielles du club culé, Juan Bernat ne serait finalement pas dans le viseur du pré-candidat selon ce dernier.

Leonardo a plusieurs dossiers chauds à gérer actuellement. Le directeur sportif du PSG souhaite en priorité prolonger Neymar et Kylian Mbappé, mais d’autres joueurs seront libres de partir à l’issue de la saison, et pas des moindres. Angel Di Maria ou encore Juan Bernat n’ont plus que quelques mois de contrat, et cela ne serait pas passé inaperçu sur le marché. Il y a quelques jours, la presse espagnole a indiqué que Victor Font aurait fait de Juan Bernat sa priorité pour renforcer le flanc gauche de la défense du Barça en cas de victoire lors des élections présidentielles du club culé prévues le 24 janvier prochain. Un danger de taille pour le PSG, mais la réalité serait différente à en croire le principal concerné.

« Bernat au Barça ? Ce n’est pas vrai »

En réponse aux informations de la Onda Cero concernant Juan Bernat, Victor Font a mis les choses au clair sur son compte Twitter : « Ce n’est pas vrai », a simplement indiqué le pré-candidat à la présidence du FC Barcelone. Réel démenti ou coup de bluff pour détourner l’attention ? Réponse très bientôt si Font venait à rafler les suffrages…