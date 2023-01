Mercato - PSG : Priorité de Campos, un nouvel indice est lâché

Axel Cornic

Giuseppe Marotta s’est à nouveau exprimé au sujet de la situation de Milan Skriniar, qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Inter. Selon nos informations, le défenseur central reste un objectif important pour Luis Campos, qui a déjà tenté de l’attirer au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival.

Le feuilleton Skriniar continue et inquiète de plus en plus la presse italienne. Alors qu’il était censé signer un nouveau contrat avant la fin de l’année 2022, l’international slovaque n’a toujours pas donné de réponse à l’Inter, ce qui arrange fortement les plans du PSG.

Campos ne lâche pas Skriniar

Car comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Luis Campos a toujours l’intention de le recruter. Milan Skriniar est même la grande priorité du PSG, qui a cruellement besoin de renforts en défense centrale.

« Il n’y a aucune deadline fixée »