Mercato - PSG : Pression maximale à Paris pour un transfert ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne reste plus qu’une dizaine de jours avant la fermeture du marché des transferts, Nordi Mukiele pourrait bientôt quitter le PSG. Le Bayern Munich est très intéressé à l’idée de recruter le défenseur âgé de 26 ans et les discussions se poursuivent avec Paris. Mais le temps presse et les Bavarois ont une autre option.

Déjà privé de plusieurs de ses défenseurs, le PSG pourrait se séparer d’un autre dans les prochains jours. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2027, Nordi Mukiele est dans le viseur du Bayern Munich, qui en a fait sa priorité pour devenir son nouveau latéral droit.

Mercato - PSG : Transfert à 15M€, une offre va partir https://t.co/D5hUMFeCoL pic.twitter.com/dcHwIH3oTG — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Les discussions se poursuivent entre le PSG et le Bayern

D’après les informations du journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, Nordi Mukiele veut rejoindre le Bayern Munich, qui continue de négocier avec le PSG. Mais le temps presse, puisque le marché des transferts fermera ses portes dans une dizaine de jours et le club allemand se penche sur d’autres options.

Le Bayern prêt à renoncer à Mukiele ?

En effet, en raison des négociations qui s’éternisent avec le PSG, le Bayern Munich a activé la piste menant à Kieran Trippier. En parallèle de leurs discussions avec le PSG, Florian Plettenberg indique que les Bavarois sont en pourparlers avec Newcastle afin de s’attacher les services de l’international anglais.