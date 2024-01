Mercato - PSG : Il pousse pour quitter Paris cet hiver !

Axel Cornic

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato hivernal, Nordi Mukiele est toujours au Paris Saint-Germain. Mais pour combien de temps encore ? Car la fin du mois de janvier approche et le latéral droit semble bien décidé à rejoindre le Bayern Munich, où il pourrait se relancer à quelques mois de l’Euro en Allemagne.

On ne sait plus où donner de la tête. Peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Nordi Mukiele souhaiterait quitter le PSG, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com a d’ores et déjà écarté l’idée d’un prêt. Et ça tombe bien, puisqu’une piste se confirme à l’étranger.

Mercato - PSG : Une défaite à 10M€ pour ce flop ? https://t.co/VoReEhicih pic.twitter.com/kzErzgy58Q — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Mukiele a toujours un accord avec le Bayern Munich

D’après les informations de Fabrizio Romano, Mukiele aurait un accord avec le Bayern Munich, qu’il souhaiterait rejoindre en ce mercato hivernal. Les Bavarois seraient toujours en négociations avec le PSG et si aucun accord ne semble être en vue pour le moment, la situation pourrait bouger d’ici la fin du mercato.

Une visité médicale qui n’a jamais existé ?