Mercato - PSG : Il veut claquer la porte, Paris lui lâche sa réponse

Alors qu’il est arrivé il y a seulement un an et demi au PSG, Nordi Mukiele fait l’objet d’un intérêt du Bayern Munich, qui veut le recruter lors de cette période de mercato hivernal. Le défenseur âgé de 26 ans veut retourner en Bundesliga, qu’il avait quitté pour rejoindre Paris. Le club de la capitale lui a fait savoir que son transfert était possible, sous certaines conditions.

Nordi Mukiele n’a plus la tête à Paris. Recruté lors de l’été 2022 alors qu’il évoluait au RB Leipzig, le défenseur polyvalent de 26 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG. Sauf qu’il est très peu utilisé par Luis Enrique et que le Bayern Munich est très intéressé à l’idée de s’attacher ses services.

Mukiele veut rejoindre le Bayern Munich

Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, Nordi Mukiele a d’ores et déjà un accord contractuel avec le Bayern Munich, qui doit maintenant s’entendre avec le PSG, ce qui n’est pas gagné. Mais d’après les informations du journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, le Français veut absolument rejoindre les Bavarois.

Le PSG ouvre la porte mais…