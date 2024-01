Mercato - PSG : Une fake news est dénoncée à l’étranger

Axel Cornic

Annoncé proche d’un possible départ en ce mercato hivernal, Nordi Mukiele est notamment suivi de près par le Bayern Munich ainsi que par l’AC Milan. Mais cette deuxième piste semble être tombée à l’eau, avec la presse allemande qui parle d’un problème décelé lors d’une visite médicale du joueur du Paris Saint-Germain.

La récente blessure de Milan Skriniar semblait pouvoir relancer Nordi Mukiele, qui n’a que peu joué lors de la première partie de la saison. Mais Luis Enrique ne semble vraiment pas être fan du latéral droit français, qui pourrait bien se diriger vers un départ du PSG en ce mois de janvier, même si un prêt est exclu comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com.

Un départ raté vers Milan ?

Car Mukiele a la cote à l’étranger, notamment en Allemagne et en Italie. Kicker a d’ailleurs dévoilé un fait assez surprenant ce lundi, expliquant que le joueur du PSG aurait passé une visite médicale dans le plus grand des secrets avec l’AC Milan. Une visite qui ne se serait pas très bien passée, puisqu’un problème aurait été décelé et les Rossoneri auraient donc lâché l’affaire.

La presse italienne rétablit la vérité