Mercato - PSG : Poussé vers la sortie par Campos, il passe aux aveux

Publié le 22 octobre 2022 à 19h10

Malgré une bonne préparation avec le PSG, Arnaud Kalimuendo a pris la décision de plier bagages lors du dernier mercato estival. Courtisé par plusieurs équipes européennes cet été, le buteur parisien a rejoint Rennes. Lors d'un long entretien accordé à L'Equipe, l'attaquant est revenu sur son aventure dans la capitale.

Après avoir enchaîné les prêts ces dernières mois, Arnaud Kalimuendo a finalement dit adieu au PSG cet été. Malgré une préparation satisfaisante, le buteur a été transféré à Rennes pour 20M€. Même s'il souhaitait s'imposer dans son club formateur, Kalimuendo n'a exprimé aucun regret lors d'un entretien accordé à L'Equipe .

« Une frustration d’avoir quitté le PSG ? Non, du tout. Je savais ce que je voulais, le club aussi. J'ai toujours été bien traité et je repars de là-bas sans amertume. Je suis un titi, j'ai fait toutes les cases possibles depuis les moins de 10 ans et pour moi, c'est une fierté d'avoir pu jouer au Parc. Je n'en retiens que du positif » a déclaré Kalimuendo au sujet de son aventure au PSG.

