Mercato - PSG : Pourquoi Ramos n’a pas déjà prolongé au Real Madrid ?

Publié le 3 novembre 2020 à 22h45 par La rédaction

La situation à Madrid de Sergio Ramos, désormais approché par le PSG, interpelle. Analyse.

En Espagne, certains médias ont apporté de nouveaux éléments au sujet de Sergio Ramos, qui sera en fin de contrat en juin prochain et qui n’a toujours pas prolongé avec le club merengue alors que sa priorité est bien de rester au club. Selon Eduardo Inda, le directeur d’ OK Diario , le PSG tenterait aujourd’hui de profiter de la situation et aurait proposé un contrat de trois ans au défenseur espagnol, à un salaire de 12 millions d’euros net par an. Pour le Real Madrid, la menace se précise.

Le Real l’aurait déjà prolongé s’il le voulait vraiment…

Comment se fait-il que le club merengue n’a toujours pas prolongé le contrat de son capitaine, au point de se mettre en danger su ce dossier ? Si on en est arrivé là, c’est clairement parce que le Real n’a pas fait de la prolongation de Sergio Ramos une priorité. Sinon, il aurait bouclé le dossier depuis longtemps. A partir de là, une autre question s’impose : pour quelle raison Madrid traîne des pieds pour prolonger son défenseur central, alors qu’il reste toujours performant et important ? La question financière paraît hors de propos, sachant que le contrat de Sergio Ramos est très important, mais n’a rien à voir avec le niveau de salaire d’un CR7 ou d’un Messi. Une autre hypothèse serait que Zidane manifeste un enthousiasme modéré à l’idée de prolonger le joueur, comme pourrait le laisser supposer certaines de ses dernières sorties médiatiques sur le sujet, plus que modérées. Un autre élément vient à l’appui de ce scénario : la relation entre Florentino Pérez et son entraîneur se serait de nouveau refroidie ces derniers temps si l’on en croit les médias espagnols. Cette nouvelle tension pourrait-elle provenir d’un désaccord autour du cas Sergio Ramos ? Cela ne peut être exclu en l’état.