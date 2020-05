Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Lionel Messi veut faire revenir Neymar…

Publié le 5 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Neymar au FC Barcelone, Cesc Fabregas se livre sans détour sur les qualités de la star brésilienne du PSG.

Comme l’été dernier, le FC Barcelone envisagerait de faire revenir Neymar lors du prochain mercato estival. Lionel Messi et Luis Suarez, qui composaient auparavant le trio d’attaque du club catalan avec le joueur du PSG, forceraient en coulisses pour son retour. Et Cesc Fabregas, ancien milieu de terrain du Barça, a expliqué dans un live Instagram pourquoi Messi et Suarez appréciaient tant Neymar.

« Il est du niveau de Ronaldinho »