Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Thiago Silva, les dés seraient déjà jetés !

Publié le 9 juin 2020 à 23h45 par Th.B.

Son départ semblant déjà acté cet été, le PSG ne souhaitant pas prolonger son contrat, Thiago Silva aurait deux portes de sorties en Serie A, la destination qu’il privilégierait pour la suite de sa carrière.

Ce n’est pas encore officiel certes, cependant ce serait quasiment acté. L’Équipe et Le Parisien ont évoqué le très probable départ de Thiago Silva cet été. Le quotidien sportif révélait lundi une discussion entre Leonardo et le défenseur du PSG dont le contrat court jusqu’au 30 juin. Au cours de cet échange, le directeur sportif aurait fait savoir au Brésilien que son bail ne sera pas prolongé. Après huit saisons passées au PSG, Thiago Silva va devoir aller voir ailleurs. Et alors que Carlo Ancelotti a contacté son ancien joueur pour le convaincre de rejoindre Everton, comme le10sport.com vous l’a dévoilé en exclusivité ce mardi, Silva a d’autres priorités pour son avenir.

Thiago Silva de retour en Serie A ?