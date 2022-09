Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Carlos Soler réclamait... un contrat de 10 ans

Publié le 26 septembre 2022 à 12h10 par Thibault Morlain

Si Carlos Soler a donc rejoint le PSG lors du dernier marché des transferts, l'Espagnol n'aurait pas dit non pour poursuivre à Valence et prolonger son contrat. Mais encore fallait-il que le club Che réponde à ses demandes. Parmi celles-ci, Soler réclamait un contrat... de 10 ans.

« J'aurais aimé rester ». Dans un entretien accordé à Levante EMV, Carlos Soler a expliqué qu'il se serait bien vu continuer avec Valence, là où il avait fait toute sa carrière jusqu'à présent. Si l'Espagnol a finalement été transféré au PSG, c'est parce que le club Che ne répondait pas à ses attentes en ce qui concerne sa prolongation de contrat.

« De mes 25 ans à 33, 34 ou 35 ans »

Et dans la suite de son interview, Carlos Soler en a dit plus sur ce qu'il voulait pour prolonger à Valence. « Je demandais un contrat longue durée car je voulais être lié pratiquement pour toujours. De mes 25 ans à 33, 34 ou 35 ans. Le club a une philosophie et ne veut pas faire de contrat supérieur à x années ».

« Un contrat longue durée, de 8, 9 ou 10 ans »