Mercato - PSG : Pour Paul Pogba, c’est terminé !

Publié le 29 août 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors que Paul Pogba a été une piste activée par le PSG pour la totalité du mercato, le milieu de terrain de Manchester United ne devrait pas quitter Old Trafford cet été.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aimerait recruter une dernière star d’ici la clôture du mercato. Et comme L’Équipe l’a récemment confié, un milieu de terrain serait susceptible de déposer ses valises au Paris Saint-Germain. Eduardo Camavinga et Paul Pogba seraient les options les plus chaudes dans ce secteur de jeu. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à ce que Pogba débarque au PSG pour autant, bien que la Juventus n’ait pas tenté de l’inclure dans l’opération Cristiano Ronaldo comme Fabrizio Romano l’a révélé sur son compte Twitter .

Pas de départ pour Pogba