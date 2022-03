Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauricio Pochettino, c’est terminé !

Publié le 22 mars 2022 à 11h45 par B.C.

Alors qu’il a récemment affiché son envie de poursuivre l’aventure au PSG, Mauricio Pochettino devrait prendre la porte dans les prochaines semaines.

Nommé à la tête du PSG en janvier 2021, Mauricio Pochettino n’est jamais parvenu à s’imposer sur le banc de touche. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous révélait que le départ de l’Argentin n’était plus un sujet tabou au sein du PSG, et l’élimination contre le Real Madrid n’a fait qu’accentuer les doutes à l’encontre de Mauricio Pochettino. Pourtant, ce dernier a récemment ouvert la porte à un avenir au PSG, et ce malgré les nombreuses critiques. « On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire. (…) Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer. (…) Voir cette vision qu'il y a à l'avenir. On a beaucoup de choses à se dire avec le club. C'est vrai qu'après plus d'un an au club, nous avons une connaissance approfondie de la situation. Nous sommes un staff meilleur que lorsque nous sommes arrivés », confiait l’Argentin avant la débâcle à Monaco (3-0). Cependant, les dirigeants qataris ont d’autres plans le concernant.

Plus aucun doute pour Pochettino