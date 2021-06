Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le successeur de Mbappé, Leonardo est fixé !

Publié le 22 juin 2021 à 1h15 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino ferait d’Harry Kane sa piste privilégiée pour combler le vide que Kylian Mbappé laisserait s’il venait à partir, Tottenham serait prêt à le vendre, mais pas à n’importe quel prix.

Les semaines passent, mais le PSG n’y voit pas pour autant plus clair à propos de l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, son contrat court jusqu’en juin 2022 et aucune prolongation ne prendrait sérieusement forme comme le journaliste Bilel Ghazi l’a révélé lundi. De quoi inciter Mauricio Pochettino à se préparer à une vie sans le champion du monde tricolore qui sera vendu d’ici un mois si aucun accord ne venait à être trouvé pour sa prolongation de contrat. Et pour sa succession, l’entraîneur du PSG songerait sérieusement à avoir de nouveau Harry Kane sous ses ordres.

Pour Harry Kane, ce sera 175M€ ou rien