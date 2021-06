Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a déjà tout prévu pour la succession de Mbappé !

Publié le 21 juin 2021 à 22h45 par Th.B.

Conscient que convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat ne sera pas une mince affaire, Mauricio Pochettino verrait en Harry Kane le parfait successeur de l’attaquant du PSG.

Le PSG travaillerait avec insistance auprès du clan Kylian Mbappé pour qu’un accord soit trouvé avec le principal intéressé au sujet de sa prolongation de contrat. Cependant, si la situation n’évoluait pas dans le mois à venir, l’attaquant du PSG serait alors mis en vente. C’est du moins l’information divulguée par The Daily Express ces dernières heures. Et pour combler l’énorme vide que laisserait Kylian Mbappé au PSG, Mauricio Pochettino aurait déjà une idée bien précise.

Harry Kane, le complément parfait à Neymar pour Pochettino