Mercato - PSG : Pour la succession de Mbappé, Leonardo a pris une énorme décision !

Publié le 26 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que Cristiano Ronaldo semble être disponible sur le marché pour la modique somme de 25M€ selon la presse italienne, il ne faudrait plus compter sur le PSG pour relancer la star de la Juventus.

Et si le PSG saisissait l’opportunité Cristiano Ronaldo ? Depuis dimanche et sa non-titularisation face à l’Udinese, les rumeurs de départ de la Juventus concernant le Portugais ont pris de plus en plus d’ampleur lorsque Sky Sport a récemment annoncé que la Vieille Dame serait prête à céder le quintuple Ballon d’or, dont le contrat expire en juin prochain, pour seulement 25M€. Avant que Lionel Messi ne dépose ses valises à Paris le 10 août dernier, le nom de Ronaldo revenait régulièrement du côté du PSG. Néanmoins, et bien que la porte semble être ouverte pour le transfert de Cristiano Ronaldo, le PSG aurait clos le chapitre pour cet été.

Pas l’ombre d’un intérêt pour Cristiano Ronaldo