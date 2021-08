Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le grand dilemme de Leonardo pour 2022 !

Publié le 26 août 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que le mercato estival actuel n’est pas encore terminé, des dossiers se présentent déjà à Leonardo pour dans un an.

Si les choses sont en train de s’accélérer pour Kylian Mbappé, rien ne dit que le PSG finira pas ouvrir la porte pour un départ cet été. Finalement, le Français pourrait alors devoir prendre son mal en patience un an et attendre la fin de son contrat, en 2022, pour quitter librement le PSG. C’est donc finalement l’été prochain que Leonardo pourrait devoir se pencher sur la succession de Mbappé. Et à ce moment, plusieurs options pourraient s’offrir au PSG.

Lewandowski ou Haaland ?