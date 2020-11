Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette recrue, Leonardo a totalement revu ses plans !

Publié le 3 novembre 2020 à 17h30 par T.M.

Lors du dernier mercato, Rafinha a été la surprise du chef réservé par Leonardo pour le recrutement du PSG. Toutefois, en ce qui concerne l’ancien joueur du FC Barcelone, le directeur sportif parisien avait initialement d’autres plans.

Avec les arrivées de Moise Kean et de Danilo Pereira, on pensait le recrutement du PSG terminé. Toutefois, Leonardo n’en est finalement pas resté et a réservé une énorme surprise. En effet, le directeur sportif parisien a réglé un ultime dossier dans les dernières heures du mercato en allant chercher Rafinha au FC Barcelone. De retour d’un prêt au Celta Vigo, le Brésilien n’entrait pas dans les plans de Ronald Koeman en Catalogne et un accord a fini par être trouvé entre les deux clubs. Au final, Rafinha a posé ses valises au PSG contre 0€, mais des bonus, qui pourraient atteindre 3M€, et 35% à la revente pour le Barça ont également été négociés. Désormais, le joueur de 27 ans fait donc partie de l’effectif de Thomas Tuchel où il a déjà su trouver sa place et se montrer décisif. Toutefois, tout aurait pu se passer différemment pour Rafinha, qui ne devait initialement pas rejoindre le PSG lors du dernier mercato.

Un frère peut en cache un autre !

Si Leonardo a fait venir Rafinha au PSG, les plans du directeur sportif étaient bien différents. En réalité, c’est le frère du Brésilien, Thiago Alcantara, qui était ciblé. Dans un entretien accordé à France Football ce mardi, Mazinho, père des deux joueurs formés au FC Barcelone, a fait une révélation sur les intentions de Leonardo. « En fait, j’avais parlé à Leonardo il y a longtemps déjà, mais c’était pour évoquer le dossierThiago. Leonardo le voulait au PSG. Mais Thiago s’était déjà mis d’accord avec Liverpool », a-t-il révélé. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, le PSG était bel et bien intéressé par Thiago Alcantara. Mais arrivé trop tard, Leonardo s’est donc rabattu sur Rafinha…

« Il s’est rendu compte de l’opportunité qu’il représentait »