Mercato - PSG : Pour ce dossier prioritaire, Leonardo va devoir se montrer patient

Publié le 22 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Certes, la tendance était à un recrutement imminent d’Alex Telles pour le PSG dernièrement. Cependant, la situation sanitaire actuelle causerait pas mal d’interrogations. Explications.

Le contrat de Layvin Kurzawa arrivant à expiration à la fin de la saison, Leonardo scruterait le marché dans l’optique de dénicher un nouveau latéral gauche afin de concurrencer Juan Bernat. Bien que le dossier Alex Sandro pourrait plaire à Leonardo, ce serait Alex Telles qui serait tout proche de s’engager en faveur du PSG. Le média de Porto Alegre GauchaZH révélait dernièrement que la signature de Telles au PSG devrait rapidement se faire pour une indemnité de transfert aux alentours des 20-25M€.

Ça chaufferait pour Alex Telles au PSG, mais…