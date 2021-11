Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Kanté… Les grandes idées de Leonardo pour 2022 !

Publié le 29 novembre 2021 à 4h15 par T.M.

Pour l’été 2022, Leonardo verrait encore les choses en grand pour le recrutement du PSG. Et on pourrait y voir plus clair sur les intentions du Brésilien.

Après avoir dynamité le dernier mercato estival, le PSG ne compterait pas s’arrêter là. Dans la capitale, Leonardo serait toujours à l’affût de la moindre opportunité pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Et les pistes évoquées sont déjà nombreuses. Les prochains mois promettent donc d’être agité au PSG, où Leonardo aurait toutefois les idées claires concernant le futur recrutement à opérer du côté du Parc des Princes.

Un recrutement français ?