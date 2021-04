Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit un ultime avertissement pour Kane !

Publié le 13 avril 2021 à 13h10 par Th.B. mis à jour le 13 avril 2021 à 13h17

Harry Kane semble figurer dans les petits papiers du PSG en dans le cadre du prochain, et particulièrement en cas de départ de Kylian Mbappé. Néanmoins, Tottenham camperait sur ses positions.

En marge du prochain mercato des transferts, le PSG serait susceptible de perdre Kylian Mbappé. En effet, à l’instant T, aucun accord ne semble être sur le point d’être convenu entre le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 comme le10sport.com vous l’a récemment fait savoir. Cependant, les négociations entre le PSG et l’attaquant parisien seraient toujours d’actualité selon Goal España . Le flou persiste quant à la capacité du club de la capitale de prolonger le contrat Kylian Mbappé. Mais en cas de départ de son attaquant, le PSG songerait à Harry Kane pour le remplacer d’après The Daily Mirror.

Pas de départ négociable pour Kane