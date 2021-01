Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino réclame une attaque de feu à Leonardo... pour 0€ !

Publié le 9 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

A peine arrivé sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino aurait déjà des ambitions colossales pour le recrutement du club.

« Bien sûr que je suis content. Je suis content de l’effectif que l’on a. Évidemment, on doit apprendre à se connaître. On va découvrir avec le temps ce dont on a besoin. C’est un système ouvert. Dans n’importe quel club, on cherche toujours à améliorer l’effectif . » Mauricio Pochettino l'a confié récemment, il ne dira pas non à l'arrivée de renforts de haut niveau. D'ailleurs la présence sur le banc du technicien argentin, a été présentée comme un atout pour attirer Lionel Messi. Mais ce n'est la seule star de l'Albiceleste qui pourrait débarquer au PSG grâce à Pochettino.

Agüero et Messi en approche ?